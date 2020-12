O Bétis de William Carvalho venceu esta quinta-feira o Múrcia, da terceira divisão, por 2-0, em jogo da primeira eliminatória da Taça de Espanha, numa ronda em que todos os emblemas da La Liga confirmaram o favoritismo frente a equipas de escalões inferiores.

O defesa espanhol Martin Montoya fez o primeiro golo do jogo em cima do intervalo para a formação de Sevilha, que só contou com William Carvalho em campo durante os primeiros 45 minutos, já que o internacional português foi substituído ao intervalo, e o médio argentino Guido Rodríguez fechou o contador aos 74.

Já o Granada venceu na deslocação ao campo do San Juan Pampelona por 2-0, adiantando-se no marcado logo no primeiro minuto da partida por intermédio do médio brasileiro Kenedy, a passe do veterano avançado Jorge Molina, que marcou o segundo aos 26 minutos. Os portugueses João Costa e Domingos Duarte foram suplentes não utilizados no Granada, que segue em frente.

Por seu turno, o Getafe sofreu para ganhar ao Anaitasuna, tendo estado em desvantagem desde os 55 minutos, após um golo de Markel Eskurtza, mas o turco Enes Unal (73m) empatou e Ángel Díaz (90m) evitou uma surpresa na taça espanhola.

O Cádiz também se impôs por 2-0 ao Ribadumia, com golos de Jon Garrido (33m) e de Flip Malbasic (52m), que já tinha falhado um penálti aos 49 minutos.

A jogar fora, o favorito Celta de Vigo goleou o Llanera por 5-0, com golos de Lauti (41m), Nolito (55 e 76m), Mor (60m) e Mallo (83m).

Já no duelo entre o Racing Rioja e o Eibar, levaram a melhor os bascos, graças a um «bis» de Pedro León (36 e 82m). Os portugueses Rafa (defesa do Eibar) e José Viegas (avançado do Racing Rioja) foram titulares, tendo o primeiro atuado todo o encontro e o segundo sido substituído aos 57 minutos.