O Valência publicou uma fotografia nas redes sociais a confirmar a chegada do novo técnico: Gennaro Gattuso.



O clube «che» mostrou uma foto, na qual se percebe que se trata do técnico italiano, no Mestalla.



De resto, o treinador já tinha revelado que iria treinar os valencianos, formação na qual jogam os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes.



Aos 44 anos, o antigo internacional prepara-se para ter a sua terceira aventura fora do seu país, depois de ter comandado o Sion, na Suíça, clube em que iniciou a carreira como treinador, em 2012/13, e o OFI Creta, da Grécia, em 2014/15. Em Itália, Gattuso passou pelo Palermo, Pisa, AC Milan e Nápoles.



O período do vínculo do sucessor de Bordalás não foi, para já, divulgado.