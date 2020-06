Depois de a Liga espanhola ter regressado na última quinta-feira, o presidente do organismo revelou que vai reunir com o governo para rever a possibilidade de os jogos terem público.



«A pandemia está a sofrer um queda muito forte. O Governo já ditou algumas normas de como o público poderá voltar aos estádios. O Ministro dos Desportos, em conjunto com as autoridades regionais e com a Liga, deve coordenador esse regresso [do público] aos estádios. Vamos reunir com o Governo dentro de dez ou 15 dias para tentar fazer com que os adeptos voltem aos estádios», referiu Javier Tebas em conferência de imprensa.



Embora defende partidas com público, Tebas esclareceu que os recintos não podem estar lotados. «Obviamente que o estádio não estará cheio. A acontecer será com medidas de precaução muito elevadas. Acho que ficaríamos contentes se conseguíssemos ter 10 ou 15 por cento dos estádios ocupados», disse.

O campeonato espanhol foi retomado na passada quinta-feira com o dérbi da Andaluzia entre Sevilha e Betis (2-0).