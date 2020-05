O médio chileno Arturo Vidal tem sido apontado com alguma insistência ao Inter Miami CF, equipa de David Beckham que se estreou este ano na MLS.

O jogador do Barcelona, que não tem tido problemas em manifestar publicamente o descontentamento por jogar menos do que gostaria ou até relativamente a prémios em atraso, contribuiu agora para uma especulação de mercado em torno dele, ao partilhar no Instagram uma publicação do canal Telemundo, na qual era perguntado se o internacional chileno seria a «bomba da MLS».

Arturo Vidal, que tem contrato com o Barça até 2021, acabou por eliminar a publicação, mas demasiado tarde para que ninguém desse por ela e contribuísse para a tornar viral. Será que tem algum fundo de verdade?

Vidal tem 32 anos e cumpre a segunda época ao serviço do Barcelona. Em 2019/20 soma seis golos e 31 jogos, mas foi titular em apenas 13.