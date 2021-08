Lionel Messi começou o discurso de despedida do Barcelona a chorar e terminou novamente a chorar quando a sala e os antigos companheiros se levantaram para uma ovação de pé.

O craque argentino voltou a emocionar-se quando se dirigiu aos adeptos.

«Passei muitas coisas bonitas. Também algumas más. Mas tudo me fez crescer e ser quem sou hoje. Dei tudo sempre por este clube, por esta camisola desde o momento que cheguei até ao último jogo. Vou mais cheio. Quero agradecer o carinho dos adeptos de sempre», começou por referir.

Uma despedida que ficou longe do Messi pretendia. «Gostava de me ter despedido de outra maneira. Nunca tinha imaginado, porque não pensava em sair. Mas gostava de me ter despedido com os adeptos, no relvado, gostava de poder escutar uma última ovação, um último carinho. Senti muito a falta deles quando não podíamos jogar com público. Sentia falta de festejar um golo com eles e de ouvi-los cantar o meu nome. Saio deste clube sem vê-los há mais de um ano e meio. Gostava de ter estado mais próximo das pessoas e despedir-me bem. Aconteceu assim», prosseguiu.

Foi já perto do final que Messi voltou a emocionar-se e a emocionar todos os que o estavam a ouvir. «Quero voltar a agradecer pelo carinho ao longo de todos estes anos. Oxalá possa voltar a pertencer a este clube, seja a fazer o que for. Que possa voltar para dar-lhe o melhor para que possa continuar a ser o melhor clube do mundo. Tenho a certeza que me esqueci de dizer muitas coisas… É o que pude dizer. Não estou em condições, as palavras não me saem. Obrigado a todos», disse ainda antes de ser interrompido com uma tremenda ovação que pode ver no vídeo abaixo.