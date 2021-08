Lionel Messi explicou como será o Barcelona sem Messi, como se sentirá se um dia tiver que defrontar o clube catalão e quantos anos tenciona ainda jogar.

Messi é o Barça e o Barça é Messi, mas como será agora que o jogador e o clube se vão separar?

«Vão continuar a chegar mais jogadores. Os jogadores passam. Como disse Laporta, o clube está sempre acima de qualquer um. Ao início será estranho, mas depois as pessoas habituam-se. Vieram muitos bons jogadores, há um grande plantel e tudo se arranja», comentou o craque na cerimónia de despedida no Camp Nou.

Ainda não se sabe onde Messi vai prosseguir a carreira, mas o futuro pode reservar um reencontro com o antigo clube com uma camisola diferente. «Sou um vencedor. Quero continuar a competir. Se tivesse ficado, teria lutado por tudo. Quero continuar a lutar. Aproveito para felicitar o Dani Alves, já estou muito perto ao nível de títulos e vou lutar para o ultrapassar. As pessoas já me conhecem. Quis ficar. Agora a minha ideia é continuar a competir e continuar a ganhar», referiu.

Messi tem 34 anos, mas ainda não tem o final da carreira à vista. «Depende como responda a parte física. Tenho muitos companheiros que me dizem que é mais difícil no dia a dia. Estamos acostumados a uma rotina e quando acaba é difícil. Enquanto puder vou continuar a competir», destacou ainda.