O Celta de Vigo já não perdia há um mês e parecia estar cheio de confiança, depois do triunfo em Valencia, na última jornada.

A Real Sociedad tinha voltado às vitórias na Taça do Rei, com o Osasuna, após perder o dérbi basco com o Athletic de Bilbao.

O jogo foi muito disputado e teve como fator de desequilíbrio um homem natural da Galiza. Brais Méndez rematou de longe, quase da porta da casa dos seus pais, em Mós, e surpreendeu o guarda-redes Vicente Guaita.

Aconteceu aos 11 minutos e foi o único golo do jogo.

André Silva foi suplente não utilizado na Real Sociedad, que teve Umar Sadiq no onze titular, depois da polémica dispensa por suposta lesão da seleção nigeriana.

A Real Sociedad chegou aos 35 pontos, está no sexto lugar. O Celta de Vigo é 16º, com 17.