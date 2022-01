O Sevilha desperdiçou a possibilidade de encurtar para dois pontos a diferença pontual para o líder Real Madrid. Os andaluzes não foram além de um empate contra o Valência, no Mestalla, numa partid ada 21.ª jornada da Liga.



Sem Lopetegui no banco devido a um teste positivo à covid-19, o vice-líder da Liga espanhola beneficiou de um autogolo de Diakhaby para chegar à vantagem. Pouco depois, Ocampos e Rafa Mir tiveram nos pés a possibilidade de aumentar a vantagem do Sevilha.



A formação «che» sobreviveu à saída de Jasper Cillessen por lesão e igualou a contenda ao cair do pano da primeira parte. José Gayà fez um cruzamento perfeito para o cabeceamento fortíssimo de Gonçalo Guedes. Oitavo golo da temporada para o avançado português - titular esta noite assim como Thierry Correia.



O ex-FC Porto Jesús Corona entrou para o lugar de Papu Gómez quando faltavam 15 minutos para o final. Curiosamente foi o internacional mexicano a ter nos pés a melhor oportunidade de toda a segunda parte, mas falhou o chapéu na cara de Jaume Doménech.



Gayà foi expulso por acumulação de cartões amarelos, mas o resultado não mais se alterou. Assim, o Sevilha chegou aos 45 pontos e está a quatro do líder Real Madrid enquanto o Valência igualou o Villarreal no oitavo posto.



No outro jogo da Liga espanhola disputado esta quarta-feira, o Celta de Vigo voltou às vitórias frente ao Osasuna (2-0). Dez minutos a todo gás, coroados com golos de Hugo Mallo e de Santi Mina, deram o triunfo aos galegos.

O golo de Gonçalo Guedes: