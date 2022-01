O Betis foi punido esta quarta-feira com dois jogos à porta fechada na sequência dos incidentes na Taça do Rei diante do vizinho Sevilha, no passado sábado, em que Joan Jordán foi atingido por um tubo de PVC arremessado das bancadas.

Recordamos que o jogo foi interrompido e só foi retomado no dia seguinte com uma vitória da equipa de William Carvalho que fez a assistência para o golo determinante de Canales, enquanto Jordán sofreu um traumatismo cranioencefálico.

Assim, o Betis terá de jogar os dois próximos jogos em casa, frente ao Villareal e Maiorca, longe do Benito Villamarín.

«O Real Betis terá de jogar noutro recinto que reúna as condições definidas pelas normas federativas», destaca o comunicado da Federação Espanhola divulgado esta quarta-feira.