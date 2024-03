Vinícius Júnior não conteve as lágrimas ao abordar os vários episódios racistas de que foi alvo em Espanha durante esta semana, em vésperas do jogo entre «La Roja» e o Brasil. Dani Parejo foi um dos últimos jogadores a abordar as palavras do internacional brasileiro e deixou-lhe um conselho, além de um pequeno reparo.



«Acho que Vinícius é um jogador extraordinário e espetacular. Não me vejo no cenário de ser um jogador importante na melhor equipa do mundo, mas acho que os jogadores têm de dedicar-se a jogar», começou por dizer, em declarações no programa «El Larguero», da Cadena SER.



«Vai haver confrontos em todos os jogos. O Vinícius parece-me que está em todos, é algo em que tem de trabalhar. Quando jogas no Real Madrid há sempre um ambiente especial, as pessoas tentam sempre provocar os jogadores, há sempre alguém a tentar 'picar-te'. Mas eu também já estive em estádios e chamaram-me de bêbado e eu não confronto as pessoas nem faço gesto. O jogador tem de estar acima destas situações. Em certos comportamentos, Vinícius está a cometer um erro», acrescentou ainda o médio do Villarreal.



Lembre-se que Dani Parejo jogou no Real Madrid durante a formação e fez cinco jogos pela equipa principal, sem nunca se ter afirmado.