Após a derrota no «El Clásico» com o Real Madrid, Gundogan deixou críticas aos colegas de equipa. Esta sexta-feira, na véspera do jogo do Barcelona com a Real Sociedad, Xavi concordou com o internacional alemão.



«O conformismo não existe no ADN do Barça. Trabalhamos para atingir a excelência. Estamos de acordo com o que ele disse. Perdemos o Clássico por erros nossos. Não criou nenhuma polémica no balneário», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O técnico acrescentou ainda que o médio se limitou «a expressar a irritação que todos tinham dentro». «A cultura de Gundogan é diferente da nossa. No outro dia o Bayern perdeu e o Muller fez críticas públicas. Não criou qualquer polémica no balneário», reforçou.



Depois de rever o duelo com o Real Madrid, Xavi considerou que a equipa «perdeu, mas tinha o jogo na mão» e que os «detalhes» acabaram por ditar a derrota.



Lembre-se que Gundogan disse que não ter visto «mais raiva e frustração» imediatamente depois do jogo com os merengues e que isso era «parte do problema».