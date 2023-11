Após a derrota em casa no 'El Clásico' com o Real Madrid, Ilkay Gundogan não poupou críticas aos companheiros do Barcelona, dizendo que não viu, quando chegou ao balneário, a raiva e a frustração necessárias depois de um desaire num jogo daquela importância.

«Está tudo resolvido. São coisas internas e está tudo tranquilo», afirmou o ex-internacional português e atual diretor-desportivo do Barcelona, em declarações à imprensa à margem da estreia do documentário de Bojan Krkic, ex-jogador dos blaugrana.

«Quero ser honesto. Venho do balneário e há gente dececionada, mas depois de um resultado mau num jogo tão importante queria ver mais raiva e frustração. Isto é parte do problema. Tens de exprimir mais emoções quando perdes, quando sabes que podes jogar melhor e não vejo reação. Temos de dar um passo grande nesse aspeto. Se não for assim, o Real Madrid e até o Girona vão escapar», afirmou o internacional alemão que trocou o Manchester City pelo Barcelona no verão.

As palavras de Gundogan não terão caído bem entre os companheiros e na gala da entrega da Bola de Ouro os rumores desse desconforto cresceram ainda mais quando o jogador abandonou uma foto de grupo quando todos ainda estavam alinhados.

A rádio Barcelona noticiou nesta quinta-feira que no dia anterior Gundogan pediu para falar durante uma conversa de Xavi com o grupo de trabalho. O médio ter-se-á explicado ao grupo, garantindo que não se referia a ninguém em concreto e que proferiu as declarações no calor do momento: chateado por ter perdido.