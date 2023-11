Tomas Brolin foi uma das figuras mais emblemáticas da seleção sueca nos anos 90, na qual fez parceria com os benfiquistas Mats Magnusson e Stefan Schwarz, tendo alcançado o terceiro lugar no Campeonato do Mundo dos Estados Unidos em 1994.

Quarto classificado na lista final da Bola de Ouro nesse ano, Brolin pendurou as botas em 1998 com 28 anos, e decidiu mudar o rumo da sua vida. Agora com 53 anos, o antigo internacional sueco investe no mercado de aspiradores.

«Cansei-me do futebol. Já não tinha vontade de treinar seis ou sete vezes por semana. Aconteceram coisas em Inglaterra que me fizeram desistir de tudo», disse uma vez em entrevista ao jornal «Expressen».

Longe do futebol, dedicou-se ao mundo dos negócios e tornou-se sócio da Twinner, uma empresa de peças para aspiradores, e o póquer tornou-se um dos seus hobbies.

Com a camisola do Parma durante sete temporadas, Tomas Brolin esteve na fase dourada do emblema italiano, que culminou com a conquista de uma Taça UEFA, uma Taça das Taças e uma Supertaça Europeia.