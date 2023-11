A Polónia falhou o apuramento direto para a fase final do Europeu do próximo ano e vai ter de disputar uma das três últimas vagas através do play-off.

Sendo, em teoria, a seleção mais forte da Liga A (da Liga das Nações da UEFA) terá boas possibilidades de lá chegar, mas precisa de ter as suas estrelas inspiradas, o que, nesta qualificação, várias vezes não aconteceu.

Tendo já encerrado a sua fase de apuramento (ficou no terceiro lugar do Grupo E, com 11 pontos, atrás de Albânia e Chéquia, qua acabaram ambas com 15) jogou esta terça-feira uma poaryida particular com aLEtónia, também já ‘despachada’ da fase de qualificação – e do próprio Europeu.

No estádio Nacional de Varsóvia, Frankowski fez o primeiro golo logo aos sete minutos, a passe de Zalewski. O jogador da Roma também fez, no início da segunda parte, a assistência para o golo de Lewandowski.

A Polónia fica agora à espera do play-off, onde o primeiro adversário será a Estónia – curiosamente, uma equipa da Liga D, tal como o adversário desta terça-feira.