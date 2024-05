O defesa-central Leonardo Bonucci anunciou que vai terminar a carreira, aos 37 anos.

O internacional italiano está em final de contrato com os turcos do Fenerbahçe e vai dizer adeus aos relvados este domingo, diante do Istanbulspor.

Bonucci passou grande parte da carreira na Juventus, mas também representou Inter de Milão, Treviso, Pisa, Génova, Bari, Milan e Union Berlim. Além disso, conquistou um Europeu, nove campeonatos italianos, cinco Taças de Itália e outras tantas Supertaças.