A FIFA anunciou este domingo que a final do campeonato do mundo de 2026 será jogada no estádio Metlife, na região de Nova Iorque. O jogo da final está marcado para o dia 19 de julho.

🇺🇸 The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

Também foi divulgado o palco do jogo de abertura da competição. Será no Estádio Azteca, na Cidade do México, que será dado o pontapé de saída do torneio, a 11 de junho.

Finalmente, o primeiro jogo no Canadá, neste Mundial que decorrerá em três países, acontecerá na cidade de Toronto.

Este será, como a própria FIFA diz, o maior Mundial de sempre. Terá 39 dias de duração e 104 jogos.