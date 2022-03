Com o bis anotado contra o Maiorca, Karim Benzema tornou-se no maior goleador francês da história com 413 golos, mais dois que Thierry Henry.



O avançado já tinha, recorde-se, ultrapassado Alfredo Di Stefano na lista de melhores marcadores da história do Real Madrid no duelo com o PSG, ocupando o terceiro lugar apenas atrás de Raúl e Cristiano Ronaldo.



Além dos 309 golos pelos merengues, Benzema contabilizou 66 golos ao serviço do Lyon, clube pelo qual iniciou a carreira, e 36 pela seleção gaulesa, à qual regresso no último Europeu depois de ter sido afastado durante mais de cinco anos.