O Lens derrotou, esta sexta-feira, o Estrasburgo por 2-1 e ficou, à condição, a três pontos do líder PSG.



O sensacional conjunto de Franck Haise colocou-se a vencer por 1-0 logo aos 11 minutos com um golo do internacional polaco Frankowski. Na segunda parte, aos 64 minutos, o argentino Medina aumentou a diferença no marcador.



De nada valeu ao Estrasburgo o golo de Kevin Gameiro a seis minutos do final. Refira-se que o português David Pereira da Costa jogou os 12 minutos na equipa da casa.



O Lens isolou-se provisoriamente no segundo lugar e está a três pontos do líder PSG e com mais três que o Marselha, terceiro colocado - dois clubes ainda vão jogar nesta ronda. Por sua vez, o Estrasburgo é 16.º com 26 pontos e pode fechar a jornada 30 em zona de descida.



Classificação da Ligue 1