Graças ao empate do Mónaco no início da 24.ª jornada da liga francesa, o Brest ascendeu ao segundo lugar, isto depois de, neste domingo, ter vencido por 1-0 na receção ao Le Havre.

O único golo da partida foi apontado por Pierre Lees-Melou, a passe do luso-francês Mathias Pereira Lage, aos 34 minutos.

Assim, o Brest passa a somar 46 pontos, menos nove do que o líder PSG. Segue-se o Mónaco, na terceira posição, com 42.

Classificação da liga francesa

Nos outros jogos da tarde, o Montpellier empatou a dois golos na receção ao Estrasburgo e o Metz venceu na visita ao terreno do Nantes (2-0). Já o Toulouse, adversário do Benfica no play-off da Liga Europa, derrotou o Nice (2-1).