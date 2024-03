O Mónaco venceu com goleada este sábado, na visita ao Metz (2-5), na 27.ª jornada da Liga francesa, subindo provisoriamente ao segundo lugar, a dez pontos do líder Paris Saint-Germain.

A equipa do Principado teve uma entrada demolidora, com três golos, aos quatro, 10 e 16 minutos, apontados respetivamente por Takumi Minamino, Maghnes Akliouche e Vanderson.

Na segunda parte, aos 76 minutos, Folarin Balogun, que tinha sido lançado em campo aos 66, fez o 4-0. O Metz reduziu para 4-2 com golos de Papa Diallo (78m) e Ibou Sané (84m), mas o Mónaco ainda marcaria o 5-2, com novo golo de Balogun (87m).

O Mónaco soma 49 pontos, para 59 do líder PSG, que tem ainda menos um jogo. O Brest desceu à condição ao 3.º lugar, com 47 pontos, mas pode recuperar o 2.º lugar no domingo, na visita ao Lorient (12h00).

No outro jogo do dia, o Lyon, com o internacional português Anthony Lopes no onze inicial, empatou a um golo na receção ao Stade Reims. Joseph Okumu deu vantagem aos visitantes (55m) e Ernest Nuamah (65m) fez o golo do Lyon, que é 10.º com 35 pontos. O Reims é 9.º, com 39.