O Estrasburgo recebeu o Marselha, num duelo do meio da tabela da liga francesa. A equipa da casa, orientada por Patrick Vieira, entrou melhor na partida, marcando logo aos seis minutos, pelo avançado dos Países Baixos, Emanuel Emegha.

Vitinha foi titular na equipa marselhesa, tendo lutado na frente de ataque. Viu de perto o lateral Jonathan Clauss fazer a igualdade, aos 27 minutos.

Aos 69, o técnico italiano Genaro Gattuso, trocou o avançado formado no Sporting de Braga pelo internacional gabonês Aubameyang.

As duas equipas seguem separadas por um ponto, o Marselha com 14 e o Estrasburgo com 13, a meio da tabela.

Lens bate Clermont

Na partida da tarde de sábado, o Lens foi a Clermont Ferrand vencer por 3-0, num jogo que teve duas expulsões mesmo antes do intervalo: o avançado Wahi, do Lens – que tinha inaugurado o marcador aos 11 minutos - e o defesa ganês Seidu, do Clermont.

Na segunda parte, o Lens, com espaço para jogar, fez valer a sua melhor qualidade e marcou mais dois golos. O médio Thomassson fez o 2-0, aos 50 minutos, e Weslei Said fechou o resultado aos 82.

O médio português David Costa não saiu do banco da equipa visitante,

O Lens é sexto, com 19 pontos, enquanto o Clermont está no penúltimo lugar, com nove, podendo ser ultrapassado pelo Lyon, que recebe o Lille, de Paulo Fonseca, este domingo.