Thierry Henry anunciou esta manhã que vai deixar as redes sociais até que «as pessoas no poder» regulem as plataformas com o «mesmo vigor e ferocidade» com que regulam quando alguém comete plágio.

«O enorme volume de racismo, bullying e tortura mental que fazem às pessoas é demasiado tóxico para ignorar. Tem de haver alguma responsabilidade. É demasiado fácil alguém criar uma conta, usá-la para fazer bullying e assediar outras pessoas sem qualquer consequência e mesmo assim continuar anónimo», escreveu o antigo internacional francês.

«Até isto mudar, terei as minhas contas desativadas em todas as redes sociais. Espero que isso aconteça em breve», pode ler-se ainda.

Thierry Henry era até ao mês de fevereiro treinador do Montreal, da MLS.

From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg