O futuro de Kylian Mbappé tem sido um dos temas deste verão. Depois de ter estado afastado da equipa do PSG no início da temporada, o internacional francês foi reintegrado a 13 de agosto e no último sábado, bisou na vitória contra o Lens (3-1).



Após a partida, Donnarumma deixou uma certeza acerca do futuro do colega de equipa. «É um prazer jogar com o Kylian, é fantástico. Se vai ficar? Sim, de certeza», garantiu o italiano em declarações aos jornalistas na zona mista do Parque dos Parque dos Príncipes.



Mbappé tem, lembre-se, contrato com o PSG até 2024.