Karim Benzema regresso na noite de sexta-feira a Lyon, e levou consigo um objeto muito especial: a Bola de Ouro.

Antes da receção do Olympique ao Nice, o avançado do Real Madrid subiu ao relvado do Groupama Stadium e exibiu a recente conquista aos adeptos que o viram crescer para o futebol.

As bancadas responderam da melhor maneira e cantaram o nome do internacional francês de 34 anos, que vai agora juntar-se à concentração da seleção francesa que vai disputar o Mundial 2022.

Benzema, refira-se, fez a formação no Lyon e foi no Olympique que se estreou no futebol profissional, em 2004/05, cinco épocas antes de mudar-se para o Real Madrid.

Ora veja: