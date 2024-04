Luis Enrique diz que representa melhor o estilo do Barcelona do que Xavi. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com os catalães, o treinador do PSG pediu aos jornalistas para verem as estatísticas e afirmou que a sua opinião não é discutível.

«Sem dúvida, eu. Vejam os dados de posse, títulos, pressão alta. Vejam os dados. Não é uma opinião, são números, dados. Não é discutível», disse em conferência de imprensa.

Nas mesmas declarações, Luis Enrique afirmou que não conhece Xavi como treinador, mas reiterou que vai ser especial reencontrar o Barcelona.

«Eu sou profissional. Tenho uma relação de total amor com o Barça e estou orgulhoso, mas sou um profissional e devo isso ao clube que confiou em mim. Estou realmente ansioso por esta eliminatória», disse também.

Na antevisão ao encontro desta quarta-feira, o técnico espanhol mostrou-se ainda preocupado com a ameaça do Estado Islâmico.

«Quem não está preocupado com isso? Espero que possa ser controlado e que sejam apenas ameaças. Claro que isso preocupa», concluiu.