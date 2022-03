O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, perdeu esta terça-feira na deslocação ao West Bromwich, por 1-0, em jogo relativo à 38.ª jornada do Championship, a II Liga inglesa de futebol.

Um golo de Callum Robinson, aos 63 minutos de jogo, valeu os três pontos à equipa de West Midlands, que impôs a sexta derrota em 37 jogos do Fulham no campeonato.

Depois do empate de sábado com o Barnsley, o Fulham volta a ter – pela terceira vez no campeonato – mais do que um jogo seguido sem vencer e a vantagem na liderança reduziu de 12 para 11 pontos, porque o Bournemouth não foi além de um empate caseiro com o Reading.

Contudo, o Fulham, que tem 77 pontos, pode ver a vantagem na liderança reduzir dado que o Bournemouth, que soma 66 pontos, tem dois jogos a menos e, caso os vença, pode ficar a cinco pontos dos cottagers. Por outro lado, o Fulham mantém, na ótica da luta direta pela subida, uma vantagem confortável para o terceiro classificado, o Huddersfield, que tem 63 pontos.