O sérvio Aleksandar Mitrovic foi o herói do triunfo do Fulham no dérbi de Londres perante o Brentford (3-2). Depois de apontar o golo da vitória aos 90 minutos, o goleador dos cottagers teceu elogios ao técnico Marco Silva.

« O treinador [Marco Silva] mudou o clube, a forma como jogamos e a forma como acreditamos. Nunca desistimos. Hoje, merecemos os três pontos. Estamos felizes por conseguirmos os primeiros três pontos e por ainda estarmos invictos», disse, citado pela BBC Sports.

Mitrovic destacou a «sensação incrível» por arrancar o triunfo em cima do apito final, mas lamentou os golos que o próprio desperdiçou, muito devido à exibição do guarda-redes adversário.