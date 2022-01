Rúben Dias confessou sentir-se «honrado» por integrar o onze ideal da FIFA/FIFPro, anunciado durante a gala «The Best».



«Honrado por ser escolhido para o onze mundial», escreveu o internacional português nas redes sociais.



Escolhido como Jogador do Ano da Premier League e defesa do ano da Champions, o defesa tornou-se no primeiro português além de Ronaldo a integrar este onze, escolhido desde 2005.

Dias, internacional português em 37 ocasiões, foi escolhido como Jogador do Ano na Liga inglesa, que venceu pelo City, e como defesa do ano da Liga dos Campeões 2020/21, tendo chegado à final, perdida para o Chelsea.

«Ser reconhecido pelos próprios colegas de profissão é algo especial e só conseguido com o sucesso coletivo. Seguimos em frente», acrescentou.

A gala da FIFA, ainda marcada pela pandemia de covid-19, com a maioria dos convidados ligados por via telemática, coroou o polaco Robert Lewandowski (Bayern Munique) e a espanhola Alexia Putellas (FC Barcelona) como melhores de 2021.