O Olympiakos perdeu este domingo frente ao Panathinaikos, por 3-1, depois de estar a vencer com um fantástico golo do português Podence

Em jogo referente à 27.ª jornada da liga grega, o avançado português colocou o Olympiakos a vencer logo aos 24 minutos, assistido pelo compatriota André Horta, e levou o estádio ao rubro com um golo digno de museu.

O Panathinaikos reagiu e antes do intervalo já venciam por 2-1, Bakasetas aos 41 e Ioannidis aos 45+4 minutos. O terceiro golo voltou a surgir dos pés de Ioannidis, que selou o resultado e complicou as contas do título para o Olympiakos, que está agora em quarto lugar, com 57 pontos. O Panathinaikos subiu ao terceiro, agora com 59.

Destaque também para a titularidade de David Carmo e de Fran Navarro, ambos emprestados pelo FC Porto.