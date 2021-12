O Hellas Verona, com o português Miguel Veloso a titular, venceu este domingo na deslocação a Veneza, por 4-3, depois de ter estado a perder por 3-0 ao intervalo, em jogo da 16.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

Ceccaroni (12m), Crnigoj (19m) e Thomas Henry (28m) deram vantagem de 3-0 à equipa da casa, que parecia ter o triunfo encaminhado ao final da primeira parte e até ao minuto 52, altura em que se iniciou a recuperação dos comandados do croata Igor Tudor, com um autogolo do autor do 3-0, Henry.

Pouco depois, Miguel Veloso foi substituído, aos 57 minutos.

Aos 63 minutos, Ceccaroni viu o vermelho direto por mão e, na sequência, Caprari reduziu para 3-2 de grande penalidade. Aos 67 e aos 85 minutos, o filho do treinador do Atlético de Madrid Diego Simeone, Giovanni Simeone, apontou os golos que viraram o resultado.

Nos outros jogos do início do dia, houve empate a dois golos no Spezia-Sassuolo e a Fiorentina venceu por 3-2 na deslocação ao Bolonha.