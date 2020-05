Depois da venda de Ziyech ao Chelsea e de Onana ter anunciado a saída, o Ajax pode ainda perder Donny van de Beek e Nico Tagliafico segundo o diretor de futebol do clube, Van der Sar.



«No ano passado fizemos um acordo verbal com Onana, Tagliafico e Van de Beek para ficarem mais uma temporada e que depois os ajudaríamos a dar o próximo passo nas respetivas carreiras. Nada mudou. Não vai haver descontos de 50 por cento, podem esquecer», disse, citado pela Sky Sports, em jeito de aviso a potenciais interessados no trio.



O ex-internacional holandês lembrou ainda que o emblema de Amesterdão só perdeu dois jogadores importantes (De Ligt e De Jong) depois da excelente campanha na Liga dos Campeões na época anterior.



«Em janeiro do ano passado disseram que iríamos perder sete ou oito jogadores, mas só perdemos dois. É fácil os grandes clubes, como o Bayern Munique, dizerem que o mercado vai cair porque eles são os compradores», apontou.



Ainda assim, Van der Sar acredita que as transferências superiores a 150 milhões acabaram. «Claro que as transferências de 150/200 milhões acabaram, mas penso que há muito valor nos jogadores que saem do Ajax», concluiu.