A próxima edição da liga holandesa de futebol vai arrancar no fim-de-semana de 12 e 13 de dezembro, anunciou esta quarta-feira a Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB), em comunicado oficial.

«Todas as equipas terão tempo para se prepararem totalmente e com antecedência», afirmou o diretor para o futebol profissional da KNVB, Eric Guidde, no mesmo dia em que o primeiro ministro-holandês, Mark Rutte, anunciou que os adeptos vão poder voltar aos estádios a partir de setembro, mas sem cânticos de apoio às equipas e só se for respeitada uma distância de segurança de um metro e meio entre as pessoas.