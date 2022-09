Harry Maguire não poderia ter imaginado pior arranque de temporada.



O internacional inglês perdeu a titularidade no Manchester United para Lisandro Martínez, embora mantenha, para já, a confiança do selecionador Gareth Southgate. Mas nem por isso o defesa de 29 anos tem motivos para sorrir.



Na última noite, contra a Alemanha em Wembley, o central agudizou o registo individual negativo: continua sem ganhar qualquer jogo em que tenha sido titular.



Maguire começou a Premier League como titular e o United perdeu 2-1 na receção ao Brighton e 4-0 contra o Brentford. Depois de ter perdido espaço no onze, o inglês voltou a jogar contra o Villarreal, na Liga Europa e o resultado foi... novo desaire para os red devils (1-0).



Os últimos dois jogos como titular foram na Liga das Nações: a Inglaterra perdeu em Itália por (1-0) e empatou com a Alemanha - Maguire cometeu um penálti e está ligado ao lance do 2-0 com uma perda de bola.



Os jogos em que Maguire foi titular em 2022/23



Man. United-Brighton, 1-2

Brentford-Man. United, 4-0

Man. United-Real Sociedad, 0-1

Itália-Ingaterra, 1-0

Inglaterra-Alemanha, 3-3