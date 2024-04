Após superar duas lesões gravíssimas, Ricardo Pereira fez o maior número de jogos da carreira.



O internacional português participou em 44 jogos pelo Leicester esta temporada (ainda pode fazer mais uma partida), o melhor registo desde que é profissional alcançado em 2017/18 então ao serviço do FC Porto.



O futebolista, de 30 anos, superou uma rotura do ligamento anterior de um joelho em 2020 e dois anos depois, uma lesão grave no tendão de Aquiles.



No Leicester há seis anos, Ricardo Pereira é um dos capitães de equipa e foi uma das figuras dos «foxes» que se sagraram campeões do Championship, na passada segunda-feira, sob comando de Enzo Maresca, ex-adjunto de Guardiola no Man. City.