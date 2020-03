O Bournemouth comunicou que o seu guarda-redes, Artur Boruc, além de quatro membros do pessoal da equipa principal, estão isolados, após terem apresentado sintomas relacionados com os do novo coronavírus (covid-19).

Na publicação do clube inglês, esta sexta-feira, pode ler-se que «esta é uma medida preventiva dado que, até este momento, ninguém testou positivo para coronavírus».

Os cherries garantiram, ainda, que vão continuar a monitorizar a situação para assegurar o bem-estar de todos os seus funcionários.

Este é mais um caso de prevenção em Inglaterra, depois de os testes positivos do treinador do Arsenal, Mikel Arteta, bem como do jogador do Chelsea, Hudson-Odoi, terem levado a Liga Inglesa a suspender as competições até 4 de abril.