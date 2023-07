Diego Moreira faz parte da lista de 29 convocados por Pochettino para o estágio de pré-temporada do Chelsea nos Estados Unidos.



O antigo jogador do Benfica é um dos reforços para 2023/24 que faz parte da lista do técnico argentino juntamente com Nkunku, Nicolas Jackson e Andrey Santos. Em sentido contrário, Romelu Lukaku, Hudson-Odoi, Aubameyang e Ziyech não entram nas contas do treinador e ficam de fora da digressão.



Por sua vez, Reece James não seguiu com a comitiva dos blues para os Estados Unidos por doença, mas o clube refere que este se vai juntar aos companheiros assim que recuperar. Wesley Fofana, Armando Broja, Benoit Badiashile e Bettinelli ficaram em Londres a recuperarem das respetivas lesões.



Nos Estados Unidos, o Chelsea tem encontros de preparação agendados contra Brighton, Newcastle United, Fulham e Borussia Dortmund.



Os 29 convocados do Chelsea para o estágio nos Estados Unidos:



Guarda-redes: Kepa, Gabriel Slonina, Eddie Beach, Jamie Cumming e Lucas Bergstrom;



Defesas: Thiago Silva, Chalobah, Chilwell, Cucurella, Malo Gusto, Bashir Humphreys, Levi Colwill, Ian Maatsen e Alfie Gilchrist;



Médios: Enzo, Carney Chukwuemeka, Andrey Santos, Gallagher, Cesare Casadei e Lewis Hall;



Avançados: Sterling, Mudryk, Madueke, Ângelo Gabriel, Diego Moreira, Nicolas Jackson, Nkunku, Burstow e Dujuan Richards;