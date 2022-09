Antigo internacional inglês, Trevor Sinclair fez estalar a polémica no Reino Unido horas depois da morte da Rainha Isabel II, anunciada na quinta-feira.

Momentos após o comunicado divulgado pela Família Real, Sinclair publicou uma mensagem nas redes sociais que provocou a ira de muitos britânicos.

«O racismo foi proibido em Inglaterra nos anos 60, no entanto foi permitido que prosperasse. Por isso, porque é que as pessoas negras deviam lamentar a rainha?», questionou.

Ora, atualmente comentador na talkSPORT, o antigo jogador de clubes como o Manchester City e o West Ham já foi suspenso da sua função.

«Trevor Sinclair não estará no ar enquanto investigamos de forma detalhada as circunstâncias e o momento em que o tweet foi escrito. Embora respeitemos o direito de Trevor Sinclair de expressar a sua opinião na conta pessoal do Twitter, a talkSPORT não apoia a mensagem», escreveu a rádio, nas redes sociais.

Trevor Sinclair will not be on air while we carry out a thorough investigation into the circumstances and timing of his tweet.



While we respect the right of Trevor Sinclair to express his opinion on his personal twitter account, talkSPORT does not endorse the tweet.