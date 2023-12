Antes da partida no Villa Park, Pep Guardiola esteve à conversa com a Amazon Prime e, questionado sobre o objetivo de repetir a última temporada, na qual conquistou a Liga dos Campeões, a Premier League e a Taça de Inglaterra, o técnico do Manchester City sorriu e deixou um aviso.

«O triplete? Esqueçam. Se o ganharmos de novo, retiro-me. É extremamente difícil. Quantas equipas incríveis jogaram em Inglaterra? Apenas uma com Sir Alex [Fergunson] e nós na última época [ganharam o triplete]. A competição em si dita o nosso nível. O desafio é maior. Setembro, outuburo, novembro, a pensar em títulos? Esqueçam, é um grande erro», alertou Guardiola.

As declarações do técnico espanhol foram feitas antes da derrota no reduto do Aston Villa (1-0), na noite de quarta-feira. O resultado empurrou Bernardo Silva, Rúben Dias e companhia para o 4.º lugar da Liga inglesa. Esta noite, os "citizens" podem ser igualados pelo Tottenham, caso os "spurs" vençam o West Ham.

Guardiola tem contrato com os campeões ingleses até 2025.