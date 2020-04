Desde que o mundo está em isolamento social, são muitas as histórias mirabolantes que têm chegado às redes sociais. Esta é seguramente uma dessas.

Timm Klose, defesa do Norwich, de Inglaterra, foi apanhado a navegar num site pornográfico. Sim, leu bem.

O jogador de 31 anos publicou uma foto nas redes sociais a ver um filme. Tudo normal até aqui. A questão é que os adeptos repararam que havia uma separador aberto no computador de Klose de um site pornográfico.

Ora veja:

Looks like Timm Klose is enjoying lockdown🤣#ncfc pic.twitter.com/szZIAhoqlm