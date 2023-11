Roberto de Zerbi, treinador do Brighton, recebeu uma advertência formal da Federação Inglesa de Futebol por causa dos comentários que fez recentemente sobre os árbitros.

O técnico italiano disse não gostar de «80% dos árbitros ingleses», depois do empate da sua equipa com o Sheffield United (1-1), na mais recente jornada do campeonato, a 12 de novembro.

O Brighton esteve em vantagem no marcador, mas viu o seu médio Mahmoud Dahoud ser expulso, tendo sofrido o golo da igualdade pouco depois.

No final do jogo, De Zerbi criticou a arbitragem inglesa.

«Sou honesto e claro: não gosto de 80% dos árbitros de Inglaterra», afirmou, na conferência de imprensa, acrescentando: «não é novidade. Não gosto deles. Não gosto do seu comportamento em campo».

Agora, o treinador transalpino, de 44 anos, foi advertido pela federação, que não é particularmente recetiva a críticas à arbitragem – mesmo numa temporada em que se têm sucedido alguns erros polémicos na ‘Premier League’.

O Brighton é oitavo classificado e este sábado desloca-se ao terreno do Nottingham Forest.

Esta decisão está a gerar algum mal-estar no Arsenal, já que o técnico Mikel Arteta foi alvo de um processo (ainda não concluído) na sequência das críticas feitas à arbitragem, depois do jogo com o Newcastle, enquanto De Zerbi ‘escapa’ apenas com uma advertência.