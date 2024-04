O Tottenham falhou a subida aos lugares de Champions da liga inglesa, esta terça-feira, ao empatar a um golo no reduto do West Ham, na 31.ª jornada.

Brennan Johnson abriu o marcador aos cinco minutos, mas os «hammers» empataram um quarto de hora depois, por Kurt Zouma (19m).

Desta forma, os «spurs» mantêm-se no quinto lugar com 57 pontos, a dois do Aston Villa, que é quarto classificado, já em zona de acesso à Liga dos Campeões.

Também esta terça-feira, o Wolverhampton empatou na visita ao Burnley (1-1).

Em Turf Moor, Bruun Larsen adiantou a equipa da casa aos 37 minutos, mas Ait-Nouri ainda empatou em cima do intervalo (45+3m) para os «lobos», que contaram José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo de início.

O Wolverhampton segue na 10.ª posição, com 42 pontos, enquanto o Burnley é 19.º e penúltimo classificado, com 19, a seis da zona de permanência.

Entre os outros jogos do dia, o Bournemouth venceu por 1-0 na receção ao Crystal Palace.

