Depois de vários meses a jogar adaptado a defesa central, Fabinho voltou a ser utilizado no meio-campo no jogo contra o Leipzig da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Após o encontro, Jurgen Klopp elogiou o brasileiro, considerando-o o melhor número seis do mundo.



«Essa era a minha esperança antes e durante a época, mas não foi possível. Temos de ver quais as soluções que vamos encontrar para os próximos jogos. A sua posição é como número seis. É o melhor do mundo nessa posição. Esteve bem defensivamente como quando teve a bola», defendeu o germânico, em conferência de imprensa.



Com as lesões de Joe Gómez e Van Dijk, o internacional canarinho foi forçado a jogar no eixo da defesa.