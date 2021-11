O Liverpool anunciou que Michael Edwards, diretor desportivo, vai deixar o clube no final da época.



De acordo com o comunicado dos reds, o dirigente de 42 anos informou o clube que pretende abraçar um novo desafio quando terminar o seu contrato. Ao mesmo tempo, o emblema de Merseyside já indicou quem será o seu sucessor: trata-se Julian Ward, até ao momento braço direito de Edwards.



Edwards chegou ao Liverpool em 2011 como diretor do departamento de análise e acabou por subir na hierarquia até em 2016 assumir o cargo de diretor desportivo, participando nas conquistas da Premier League, da Liga dos Campeões, da Supertaça Europeia e do Mundial de Clubes.

De acordo com alguma imprensa inglesa, Edwards poderá estar a caminho do Newcastle, novo projeto milionário da Premier League.