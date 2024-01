O Fulham é a primeira equipa apurada para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, depois de ter batido o Rotherham United, último classificado do Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

Marco Silva fez algumas alterações na equipa da casa, rodando o plantel. João Palhinha, titular indiscutível no campeonato, não saiu do banco de suplentes.

O jamaicano Bobby de Cordova-Reid fez o único golo do jogo, a meio do primeiro tempo, com um pontapé imparável .

O Fulham, 13º na Premier League, vai agora defrontar o Liverpoool, no dia 10, para a Taça da Liga.