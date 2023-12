O Fulham, de Marco Silva, perdeu fora de casa com o Bournemouth por 3-0 e somou a terceira derrota consecutiva na Premier League. João Palhinha foi titular na equipa do treinador português.

Justin Kluivert, filho de Patrick Kluivert, inaugurou o marcador aos 44 minutos. Já no segundo tempo, e na sequência de uma grande penalidade cometida por João Palhinha, Solanke dobrou a vantagem do conjunto da casa aos 62 minutos e Sinisterra, já no tempo de compensação, confirmou o triunfo da equipa de Iraola.

O Fulham segue no décimo terceiro lugar do campeonato, com 21 pontos. O Bournemouth ocupa o décimo posto, com 25 pontos.

Quanto ao Luton Town foi ao terreno do Sheffield United vencer por 3-2, num jogo em que Sam Alisson tornou-se o primeiro negro a arbitrar um jogo da liga inglesa em 15 anos. O último tinha sido Uriah Rennie, em 2008.

Doughty, aos 17 minutos, marcou primeiro, mas Mcburnie, aos 61 minutos, e Anel Ahmedhodzic, aos 69 minutos, completaram a reviravolta para a equipa visitada.

Ainda assim, o Luton não se ficou e também fez a cambalhota no marcador com uma preciosa ajuda do Sheffield United, que se tornou na equipa com mais autogolos nesta edição da Premier League. Jack Robinson e Anis Ben Slimane marcaram na baliza errada e deram o triunfo ao Luton Town, que é décimo oitavo classificado do campeonato, com 15 pontos. O Sheffield United está no último lugar da liga inglesa, com apenas nove pontos.

Por onde é que esta passou Foderingham? 🐔#PremierELEVEN pic.twitter.com/RMr02LiRel — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 26, 2023