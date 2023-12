Marco Silva tem razões para estar feliz depois do dérbi de Londres deste domingo, entre o Fulham e o West Ham, em que a sua equipa cilindrou os hammers por 5-0, com especial destaque para o português João Palhinha e dois ex-Benfica, Raúl Jiménez e Carlos Vinícius.

Ninguém pode dizer que o Fulham não marca golos, pois em dois jogos conseguiram fazê-lo dez vezes (!) - vitória por 5-0 frente ao Nottingham Forest, na passada jornada, e vitória 5-0 frente ao West Ham, este domingo - e talvez Marco Silva tenha descoberto a fórmula ideal, pois em ambos os jogos entrou em campo com o mesmo onze.

O Fulham começou a vencer aos 22 minutos, com golo de Raúl Jiménez, assistido por um belo passe de João Palhinha. O 2-0 surgiu aos 31 minutos por Willian e aos 41, Adarabioyo aumentou a vantagem. Aos 60 minutos, foi a vez de Harry Wilson tomar gosto ao pé, marcando o quarto, e Carlos Vinícius fechou o resultado aos 89.

Que bolinha do Palhinha para o Jiménez 😮‍💨#PremierELEVEN pic.twitter.com/0vlAxf9PlX — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 10, 2023

O Fulham ocupa agora o 10.º lugar, com 21 pontos, e o West Ham o 9.º, com 24 pontos.

Na outra partida da tarde, no Goodison Park, receção do Everton ao Chelsea, a equipa da casa venceu por 2-0, com o português Beto a entrar na segunda parte e Chermiti e João Virgínia a ficarem no banco.



Classificação da Premier League

As duas equipas entraram em campo à procura dos três pontos, mas foi o Everton que acabou por consegui-los. O primeiro protagonista da partida foi Doucoure, que marcou aos 54 minutos e o 2-0 foi apontado por Lewis Dobbin, que estava apenas há 5 minutos em campo.

Desde que o Everton sofreu a dedução de dez pontos, os Toffees já têm quatro vitórias em cinco jogos, encontrando-se fora da zona de despromoção, na 17.ª posição, com 13 pontos. Já o Chelsea, nos últimos cinco jogos regista apenas uma vitória, 3-2 frente ao Brighton, e encontra-se em 12.º lugar com 19 pontos, fora dos lugares de acesso às competições europeias.

O outro jogo da tarde foi entre o Luton e o Manchester City (2-1), com reviravolta da equipa de Pep Guardiola e golo de Bernardo Silva.