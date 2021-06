O Arsenal oficializou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de Kieran Tierney.



Numa nota divulgada no site oficial, os «gunners» informam que o internacional escocês assinou «um contrato de longa duração», sem especificar a duração do mesmo.



O lateral-esquerdo chegou a Londres há duas temporadas proveniente do Celtic. Desde então, o defesa de 24 anos fez 62 jogos e assumiu-se como uma das figuras do Arsenal, tendo conquista a Taça de Inglaterra e a Supertaça.



Tierney esteve recentemente a disputar ao Euro 2020 pela Escócia, mas foi eliminado na fase de grupos.