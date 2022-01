Depois da saída de Rafa Benítez, Duncan Ferguson vai assumir o comando do Everton de forma interina, informou o clube.



O escocês vai liderar os toffees nos próximos jogos, conforme se pode ler no comunicado. Esta não é, de resto, uma situação inédita para o técnico de 50 anos: exerceu as mesmas funções aquando da saída de Marco Silva na época 2019/20.



Com apenas uma vitória em 13 jogos na Premier League, o Everton ocupa o 16.º posto com 19 pontos, seis acima da linha de descida.