O Watford garantiu, esta quarta-feira, a contratação de Pape Gueye.



Em comunicado no site oficial, os «hornets» referem que o médio contratado ao Le Havre assinou por cinco anos.



Internacional sub-19 francês, o jogador de 21 anos estava sem final de contrato com o emblema do segundo escalão francês e livre para assinar por qualquer clube.



Este é o primeiro reforço do Watford para a época 2020/21.