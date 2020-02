Enquanto Paul Pogba está de fora por lesão, Ole Gunnar Solskjaer e Mino Raiola tem mantido um diálogo aceso na imprensa.



O técnico do Manchester United frisou que o francês «é propriedade do clube e não do empresário». Raiola não se ficou e respondeu ao norueguês.



«O Paul não propriedade minha e muito menos do Solskjaer. Antes do Solskjaer fazer comentários sobre o que eu digo, devia informar-se acerca do que foi dito. Sou um cidadão livre que pode expressar os seus pensamentos. Solskjaer devia lembrar-se do que disse sobre o Paul no verão passado. Penso que ele tem outras coisas com as quais se deve preocupar», disse o agente, citado pela Sky Sports.



A troca de palavras começou quando Raiola afirmou que Turim é a casa de Pogba, dando a entender que o campeão mundial pela França podia deixar Old Trafford.